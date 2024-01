Por qué la Riviera Nayarit no será tan popular como Los Cabos o Cancún, pero es un punto a su favor

En Susurros, no es un mayordomo quien atiende a los huéspedes, sino un cuate. En Naviva, se llama a los huéspedes por su nombre de pila. Y aunque estos hoteles son propiedades de lujo (las habitaciones del Naviva, con todo incluido, tienen un precio inicial de US$ 4.000 la noche), no diluyen la cultura. Esto no es el México de los mariachis; lo que ofrecen a sus huéspedes va mucho más allá de margaritas, guacamole y frituras (aunque también hay mucho de eso).

No es difícil entender por qué la Riviera Nayarit atrae a algunos de los nombres más importantes de la hostelería, desde Auberge a One & Only, pasando por Four Seasons. Hay ciudades mexicanas dignas de una postal y pueblos pesqueros, montañas de la Sierra Madre que desembocan en el océano, kilómetros de selvas verdes por las que hacer senderismo y fácil acceso desde la costa oeste de Estados Unidos, Texas y las montañas del Oeste.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.