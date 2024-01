Medios de derecha apuntan a Taylor Swift con una absurda teoría conspirativa antes del Super Bowl

Los ataques contra Swift no han dejado de aumentar desde hace semanas (véase al presentador de Fox News Jesse Watters preguntando en su programa de máxima audiencia a principios de este mes si Swift es un “activo del Pentágono”, por ejemplo), pero el lunes alcanzaron su punto máximo. La mala sangre está relacionada con el apoyo de Swift al presidente Joe Biden en 2020 y el hecho de que Travis Kelce, el ala cerrada de los Chiefs con el que sale, participó en una campaña publicitaria para el gigante farmacéutico Pfizer. Una historia publicada el lunes por The New York Times, que señalaba que Biden querría el respaldo de Swift de nuevo este año, echó más leña al fuego.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.