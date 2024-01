¿Qué ocurre con las visitas a Machu Picchu y la venta de entradas?

La ministra de Cultura dijo que la paralización afecta no solo a los turistas, “sino también a los operadores turísticos, restaurantes, hoteles y demás servicios asociados”, con pérdidas que estimó en cerca de US$ 264.000 en Machu Picchu y unos US$ 607.000 para el país.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.