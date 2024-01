“Soy absolutamente japonesa”: una modelo nacida en Ucrania gana un certamen de Miss Japón y se desata el debate

Otros elogiaron su amor por el país. “Muchos japoneses no valoran Japón, así que ¿por qué hay problema en que ella haya apreciado tanto Japón, donde ha vivido desde niña, que se nacionalizó ciudadana japonesa, aceptó el reto de convertirse en Miss Nippon y fue coronada Miss Nippon?”, preguntó un usuario de X, mientras que otro dijo: “Sus publicaciones en Instagram me parecieron educadas y bien escritas, y no solo tiene belleza, sino también el ‘espíritu japonés de armonía’. Esto es Miss Japón”.

“Al fin y al cabo, vivimos en una era de diversidad, en la que la diversidad es necesaria”, afirmó. “Hay mucha gente como yo que está preocupada por la diferencia entre su apariencia y (lo que son)”. Y añadió: “Siempre me decían que no era japonesa, pero soy absolutamente japonesa, así que me presenté a Miss Japón creyendo realmente en mí misma. Me hizo muy feliz que me reconocieran así”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.