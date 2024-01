Los Boeing 737 Max 9 volverán a volar: esto es lo que deben saber los viajeros

Bangs señaló que los pasajeros potenciales pueden ver con qué tipo de aparato opera el vuelo en la sección de “detalles” cuando reservan vuelos. La función Where is My Plane (Dónde está mi avión) de FlightAware también proporciona el modelo concreto de avión y el número de registro.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.