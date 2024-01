La historia real de Griselda Blanco: vida y muerte de la “reina de la cocaína” colombiana que lideró un cártel en EE.UU.

De acuerdo con el archivo de The New York Times, los fiscales federales del caso, Michael Q. Carey y Peter Bloch, dijeron que la organización colombiana distribuyó en EE.UU. más de 9 kilogramos de cocaína por semana entre 1972 y 1974, con un valor en la calle de US$ 2,5 millones semanales.

En 1955, se mudó con su madre a Medellín, donde comenzó una vida criminal en los barrios pobres. A los 12 años ya lideraba una banda de carteristas y habría cometido su primer secuestro y asesinato, según dice el libro “Cocaine Cowgirl”, una investigación de la periodista Jennie Erin Smith. Su siguiente paso fue casarse con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos relacionado con el tráfico de personas, cuando apenas tenía 13 años, dice la investigación. Se mudó a Queens, en Nueva York, y tuvo a sus primeros tres hijos: Dixon, Uber y Osvaldo. Años más tarde, Trujillo falleció supuestamente de cirrosis, pero en el libro “Drugs in American Society: An Encyclopedia of History, Politics, Culture, and the Law”, de Nancy E. Marion y Willard M. Oliver, la muerte se le atribuye a ella.

