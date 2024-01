Trump sube al estrado y testifica brevemente en el juicio civil por difamación que enfrenta en Nueva York

Carroll acusó a Trump de violarla en una tienda Bergdorf Goodman a mediados de la década de 1990 y de luego difamarla cuando él negó sus acusaciones. En mayo de 2023, tras un juicio de dos semanas, un jurado declaró que Trump abusó sexualmente de Carroll y la difamó cuando dijo en 2022 que no la había violado, que no la conocía y que no era su “tipo”.

Antes de que Trump tomara la palabra, el juez Lewis Kaplan ordenó una serie de restricciones frente a lo que Trump podía decir. Entre ellas, el expresidente no tenía permitido testificar que no agredió a Carroll ni que ella mintió sobre la acusación de violación, puesa esas preguntas no están ante el jurado.

