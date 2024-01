Seis cosas a tener en cuenta en las primarias presidenciales de Nueva Hampshire

“Si alguno de ellos fuera bueno, no me postularía. Sí, son igualmente malos. Por eso me postulo”, dijo. “No creo que necesitemos tener a dos personas de 80 años en la Casa Blanca cuando básicamente tenemos que asegurarnos de que podemos manejar la situación de guerra en la que nos encontramos. Necesitamos saber que están en el lo mejor de su juego”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.