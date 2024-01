La crisis de las superbacterias amenaza con matar a 10 millones de personas al año para 2050. Los científicos podrían tener una solución

Uno de esos cócteles contenía un fago que “asustó tanto a la bacteria que dejó caer su cápsula exterior”, comentó Strathdee, decana asociada de Ciencias de la Salud Global de la UC San Diego y coautora de “The Perfect Predator: A Scientist’s Race to Save Her Husband From a Deadly Superbug” (“El depredador perfecto: la carrera de una científica para salvar a su marido de una superbacteria mortal”).

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.