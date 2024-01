ANÁLISIS | Cuentas falsas, memes y likes, ¿qué hay detrás de la comunicación digital de Javier Milei?

“Si este estilo de comunicación es efectivo o no, lo vamos a poder ver más adelante. No podemos analizarlo de forma independiente de la situación económica y sociopolítica particular. Entonces, para mí, depende de lo que suceda fuera de las redes, no va a depender solamente de una estrategia de cómo conectar. El estilo está muy marcado, es muy poco probable que lo cambie”, agrega Slimovich.

Sin embargo, esto no se vio como un cambio en su estrategia de comunicación. “Haber desplazado a Iñaki de la comunicación de las cuentas oficiales de Casa Rosada no me parece que haya sido pensar que la forma de comunicar del espacio está errada, sino darle una pausa a Iñaki en particular”, señala Macarena Volpe, especialista en comunicación política digital.

