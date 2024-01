“20 minutos de terror”: lo que podemos esperar del histórico intento de alunizaje de Japón con la nave “Moon Sniper”

Se espera que el Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) aterrice en la superficie lunar a las 10:20 a.m. ET del viernes, o a las 12:20 a.m. del sábado, hora de Japón. Si tiene éxito, el alunizaje de SLIM marcará la primera vez que Japón coloca un explorador robótico en la superficie lunar, y lo convertirá en el tercer país que logra tal hazaña en el siglo XXI, y el quinto país que realiza un alunizaje suave de una nave espacial en la Luna desde la misión soviética Luna 9 en 1966.

