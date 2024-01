Detienen a líder sindicalista del sector educativo venezolano por su presunta vinculación con “planes conspirativos”

Según Saab, Venegas “formaba parte de un núcleo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas”. De momento, el Ministerio Público no ha presentado pruebas de forma pública sobre el caso. Según la legislación venezolana, en las siguientes 48 horas a la detención la persona investigada debe ser presentada ante tribunales para conocer si existen pruebas suficientes para ir a juicio o no y, en caso de proceder, se conocería bajo qué cargos será investigado. CNN se comunicó con el Ministerio Público para conocer mayores detalles sobre la investigación pero de momento no ha obtenido respuesta.

