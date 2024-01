Los boomers en EE.UU. no quieren desprenderse de sus casas, y eso es un problema para las familias jóvenes

“Lógicamente, las personas con el nido vacío son el grupo con más probabilidades de vender casas grandes y reducir el tamaño”, dijo Bokhari. “Ya no tienen niños viviendo en casa y no necesitan tanto espacio. El problema para las familias más jóvenes que desean que la generación de sus padres ponga a la venta sus casas grandes es que los boomers no tienen mucha motivación para vender, ni financieramente ni de otro tipo”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.