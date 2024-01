Maduro anuncia aumento del ingreso mínimo integral con base en dos bonos que benefician solo a determinados sectores de los trabajadores

El mandatario mencionó la cifra directamente en dólares, asegurando que se trata de un ingreso indexado, es decir, que se ajustará a un pago en bolívares equivalente a la tasa cambiaria oficial del día. Sin embrago, no anunció un incremento del salario mínimo mensual que reciben los trabajadores venezolanos como base, que es de 130 bolívares, o US$ 3,6 a la tasa de cambio oficial. Si se calcula a la tasa del mercado negro o paralelo, el salario mínimo mensual se ubicaría en US$ 3,4.

