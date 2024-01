Qué está en riesgo con la polémica reforma cultural que propone Javier Milei

Este cambio no está incluido en el capítulo cultural del megaproyecto de ley, sino en la sección que desregula la economía. Este no es un dato menor cuando se analiza el porqué de estas modificaciones. Cecilia Fanti, vicepresidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, hace hincapié en esto: “Los intereses no están contemplados en la cultura. Si quieren que volvamos a discutir la ley, discutamos la ley, en una comisión de cultura, pero romperla completamente no es la forma. Esta es una ley que se promulgó porque la pidió el mismo sector al que representa. Es decir, es una ley que llevó un gran debate, una gran discusión hacia dentro del sector editorial“.

Una parte importante de la función que cumple el FNA es la validación de los artistas. “No es solamente una cuestión económica. Hay una beca del Fondo que son 200.000 pesos (cerca de US$ 200 al tipo de cambio informal), o sea, nadie vive de lo que le da el fondo, pero la validación del FNA tiene un valor mucho más importante que el económico. Por ejemplo, el concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes es un concurso que sale todos los años y se inscriben más o menos entre 3.000 y 4.000 obras. Gran parte de los premiados del Fondo Nacional de las Artes son editados por la validación y el prestigio que tiene ese concurso. Una vez que está editado, se comercializa, se exporta, genera divisas. Sin eso no habría exportación. No es solamente el talento, que es mucho, pero si ese talento no tiene una validación es imposible que se comercialice. Y es el rol que tiene el Estado en general y el Fondo Nacional de las Artes en particular. Eliminar el FNA es un gran riesgo para el arte, para la cultura, para la economía”, explica Sánchez.

