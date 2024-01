Por qué para las personas con depresión cosas cotidianas como levantarse de la cama, bañarse y comer pueden ser una lucha

“Es mejor decir: ‘Yo noto que últimamente tú, que te encantaba la música, no estás escuchando música… o ‘noto que te llamo y no me contestas la llamada’. Así que enfocarnos en la conducta para los seres humanos es un poco más fácil que aceptar que hay un cambio en la conducta, que hay un cambio en nuestras emociones”.

“Cuando yo siento el rechazo de alguien, eso a mí me vuelve nada. Yo odio el rechazo. Cuando a mí alguien me rechaza, siento que se me para la vida”, dice ella.

“El año pasado, como en marzo, me intentó dar un episodio muy fuerte porque estaba muy cargado con trabajo, con estudio, con muchas cosas y me empecé a descontrolar un poco. Sin embargo, yo me doy cuenta y pues tomo la ayuda, retomo lo que ya sabía que tenía que hacer y empiezo otra vez, digamos a estabilizarme anímicamente y químicamente y todo”, dice Castro.

“Es difícil porque no existe (la voluntad). No le ves sentido a la vida. En realidad tú quisieras no estar ahí. Yo he tenido pensamientos suicidas en los que le digo a Dios ‘llévame’, no le veo sentido a la vida. Es una situación de cansancio, de desgaste emocional, que lo lleva a uno a estar tirado en cama, y así te muestren videos y fotos de tus seres queridos, simplemente no quiero porque mi alma está congelada”, dice María Alejandra.

“En el momento que yo estoy en depresión siento que la vida no era lo que yo quería. Empiezo a sentir una tristeza profunda que no logro describir; un vacío en el corazón, en el cuerpo en el que yo digo ya no más… no vale la pena, me canse de ir contra la corriente”.

“Cuando uno no se quiere levantar de la cama, cuando uno está ‘cosido a la cama’, uno quisiera (levantarse) y el cuerpo no le da, ni los brazos, ni las piernas. Y uno por dentro sabe que debe de levantarse, pero no puede. Yo creo que en esos instantes es cuando la enfermedad empezaba a tomar el poder sobre uno como persona”, le dijo a CNN Jonny Castro, un economista de 28 años que vive en Bogotá, y a quien le diagnosticaron depresión hace unos cuatro años.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.