Trump no hablará durante los alegatos finales del juicio por fraude en Nueva York, determina el juez

“No puede tratar de introducir nuevas pruebas. No puede ‘testificar’. No puede comentar asuntos irrelevantes”, escribió Engoron. “En particular, y sin limitación, no puede pronunciar un discurso de campaña, y no puede impugnar a mí mismo, a mi personal, al demandante, al personal del demandante, o al Sistema Judicial del Estado de Nueva York, nada de lo cual es relevante para este caso, y todo lo cual, excepto comentar sobre mi personal, se puede hacer, y se está haciendo, en otros foros”.

“Al no tener noticias suyas en el tercer plazo ampliado (hoy al mediodía), asumo que el señor Trump no aceptará los límites razonables y legales que impuse como condición previa para dar una declaración final más allá de las dadas por sus abogados, y que, por lo tanto, no hablará en el tribunal mañana”, escribió Engoron.

