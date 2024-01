La apelación a la inmunidad de Trump envía un duro mensaje sobre sus planes para un posible segundo mandato

“Por supuesto que, como presidente de los Estados Unidos y Comandante en Jefe, tenía derecho a inmunidad. No estaba haciendo campaña, las elecciones habían terminado hacía mucho. Estaba buscando fraude electoral y encontrándolo, que es mi obligación, y de otra manera gobernando nuestro país”, escribió Trump en su red Truth Social el lunes. “Si no obtengo inmunidad, entonces el corrupto Joe Biden no obtiene inmunidad”, continuó escribiendo Trump, diciendo: “Joe estaría listo para ser acusado”.

