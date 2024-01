ANÁLISIS | ¿Tienen los presidentes “inmunidad absoluta”? Los abogados de Trump sostienen que probablemente sí

Trump y sus abogados claramente piensan lo contrario, y no les importa el argumento circular. Sus partidarios argumentaron que no debería enfrentarse a un juicio político. Ahora argumentan que no debería ser procesado. No hay una línea ideológica de fondo, sino simplemente el argumento más conveniente para beneficiar a Trump en un momento dado.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.