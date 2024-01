La “sucia” verdad sobre quitarse los zapatos en la puerta de la casa

“Para los más pequeños, el contacto directo con las manos es una de las principales vías de exposición a sustancias tóxicas y agentes de enfermedades infecciosas”, afirma Litt, que también dirige Reimagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces. Financiado por la Unión Europea, el proyecto pretende combatir la soledad con espacios naturales.

En un episodio de “Sex and the City” de 2003, a Carrie (Sarah Jessica Parker) le piden que deje sus zapatos Manolo Blahnik de US$ 485 en la puerta durante una fiesta de bienvenida a un bebé en Nueva York organizada por su amiga Kyra (Tatum O’Neal) y pronto descubre que se los robaron.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.