Allegados de Taylor Swift critican artículo del New York Times que especula sobre su sexualidad: “Invasivo, falso e inapropiado”

“Los derechos están siendo despojados de básicamente todos los que no son un hombre cisgénero blanco heterosexual”, dijo Swift a la revista. “No me había dado cuenta hasta hace poco de que podía defender a una comunidad de la que no formo parte”.

(CNN) — Un polémico artículo de opinión de The New York Times que especuló abiertamente esta semana sobre si Taylor Swift es una persona queer que aún no revela su orientación sexual causó la ira de los colaboradores cercanos de la superestrella del pop, según pudo saber CNN.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.