“No se puede tener una vida digna sin una muerte digna”: la lucha de Paola Roldán por la legalización de la eutanasia en Ecuador

“Paola no se puede mover, pero siente todo. Físicamente siente todos los dolores. No es que ha perdido la sensibilidad. No solo es sufrimiento psicológico sino sufrimiento físico, real”, explicó Simon.

“Mi caso particular es apremiante, dado el avance de la ELA y la posibilidad de que mi capacidad de comunicarme se vea limitada en el corto plazo. El día que no pueda expresar mi voluntad o no me permitan decidir cuándo poner fin a mi vida, dejaría de ejercer mi libertad, perdería la dignidad. No se puede tener una vida digna sin una muerte digna”, enfatiza Roldán a CNN.

Sobre el caso se han presentado ante la Corte argumentos en rechazo a su pedido de legalización de la eutanasia. Varias organizaciones e integrantes de la sociedad civil que defendieron la muerte como consecuencia natural de una enfermedad, indicaron que la demanda no cumple con los requisitos legales sobre la defensa a la vida estipulados en la Constitución ecuatoriana y consideraron que “atentar” contra la vida es también hacerlo contra la dignidad que reclama Paola. Insistieron en que la vida no es renunciable y que la muerte no puede considerarse algo indigno.

“Lo que vivo es doloroso, solitario, y cruel. Sin embargo, no vengo a exponerme para que me tengan lástima. Eso sería injusto y revictimizante (…) Esta no es la lucha por morir, yo sé que estoy muriendo. Es una lucha de cómo hacerlo”, insistió Roldán a la Corte el día de la audiencia.

“Lo que Paola está diciendo es yo quiero decidir, morir bien y no hacerlo en secreto sino abiertamente con mi familia acompañada por un médico, acompañada por la gente que quiero y no temer por las consecuencias que les pueda pasar a ellos porque ella ya no va a estar”, dijo a CNN el jurista Farith Simon, uno de los miembros del equipo legal de Roldán.

