¿Cuánto tiempo se tarda en crear un hábito?

Katy Milkman es catedrática James G. Dinan en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, autora de “How to Change: The Science of Getting From Where You Are to Where You Want to Be”, cofundadora de la Behavior Change for Good Initiative y presentadora del podcast “Choiceology” de Charles Schwab.

Angela Duckworth es catedrática Rosa Lee y Egbert Chang en la Universidad de Pensilvania. Es becaria MacArthur de 2013, autora de “Grit: The Power of Passion and Perseverance”, cofundadora de Character Lab, cofundadora de la Behavior Change for Good Initiative y presentadora del podcast “No Stupid Questions” de Freakonomics Radio.

En enero, mientras te fijas propósitos e intentas ponerlos en piloto automático, recuerda que no puedes contar con que los hábitos se pongan en marcha al cabo de un número mágico de días. Si ya han pasado 21 días y todavía tienes que anotar un entrenamiento en el calendario para hacerlo realidad, no pierdas la esperanza. No te pasa nada, y el hábito de ir al gimnasio puede estar aún a la vuelta de la esquina.

¿Qué significa esto para ti? Si estás empezando un plan de entrenamiento “Couch to 5K”, no te castigues si no te pones las zapatillas de correr sin pensarlo en la cuarta semana. Es probable que pasen varios meses antes de que tus entrenamientos sean automáticos. Una buena dosis de paciencia te vendrá bien.

