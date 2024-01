Un procedimiento innovador permite que las reparaciones cardíacas crezcan con los niños, según muestra un nuevo estudio

Monroe dice que se dieron cuenta de que era arriesgado, pero también sabían que su hijo tal vez no sobreviviría de otra manera. Ya padecía insuficiencia cardíaca. El hospital no pudo hacerle un bypass cardiopulmonar llamado ECMO que le salvó la vida porque su corazón dañado no habría podido soportarlo.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.