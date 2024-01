Las identidades de decenas de personas vinculadas a Jeffrey Epstein serán reveladas pronto. Esto es lo que sabemos

El fundador de Microsoft, Bill Gates, que se reunió con Epstein varias veces a partir de 2011, según el diario The New York Times, ha dicho en entrevistas que lamenta haber tenido cenas con Epstein para discutir esfuerzos filantrópicos. Gates no ha sido acusado de ningún delito.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.