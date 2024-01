Estrellas cuadrántidas: dónde, cuándo y cómo ver la primera lluvia de meteoros del año

Si el nombre de la lluvia de meteoritos suena extraño, probablemente sea porque no parece estar relacionado con una constelación. Esto se debe a que la constelación homónima de las cuadrántidas ya no existe, al menos no como constelación reconocida.

Las predicciones para el punto máximo de la lluvia oscilan entre las 4 a.m. y las 10 a.m. ET (9 a.m. a 3 p.m. hora universal coordinada), pero los meteoros serán visibles durante horas antes. La Sociedad Estadounidense de Meteoros recomienda estar atento a los meteoros desde la 1 a. m. hasta las 5 a. m. hora local para quienes se encuentran en América del Norte.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.