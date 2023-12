Una corte federal suspendió la prohibición del Apple Watch a la espera de la apelación

Pero la prohibición afectaba a las importaciones, no a las ventas. Las tiendas de terceros siguieron vendiendo los últimos modelos del Apple Watch incluso después de que entrara en vigor la prohibición: Best Buy seguía vendiendo el Apple Watch en varios colores, a partir de US$ 399. Target comenzó a liquidar ciertos colores del Apple Watch Series 9. Walmart también sigue vendiendo los dos últimos modelos. En Amazon, para la tarde de este martes, cuatro colores quedaban en inventario para Apple Watch Series 9 con un estuche y una correa deportiva.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.