La nave espacial lunar de Japón llega a órbita antes del histórico intento de alunizaje

El módulo de aterrizaje Moon Sniper, también conocido como SLIM o Smart Lander para investigar la Luna, intentará su aterrizaje suave a las 10:20 am ET del 19 de enero, o a las 12:20 am del 20 de enero, hora estándar de Japón.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.