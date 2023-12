OPINIÓN | Las enseñanzas del fracaso de Chile

No es una mala lección para toda América Latina. La cantidad de países y de veces que las sociedades latinoamericanas han querido resolver transiciones de la autocracia a la democracia, o de dictaduras a las libertades, a través de nuevas constituciones, a estas alturas ya debiera constituir un poderoso argumento en contra de esos intentos. A nadie le ha salido bien, ni a México en 1917, ni a Brasil en 1988, ni a Colombia en 1991, ni a Chile ahora, y podríamos encontrar muchos más casos. No es que las constituciones no sean necesarias: lo son. Pero no resuelven todo; más aún, no suelen resolver nada, sino simplemente, en el mejor de los casos, sentar las bases para que otros mecanismos permitan convivir y gobernar.

Hoy, quizás al igual que hace medio siglo, la sociedad chilena no quiere una revolución, ni siquiera reformas radicales, ni de izquierda ni de derecha. Probablemente sea, por los presidentes que ha elegido desde 1989, un electorado de centroizquierda. Con todo el dolor de su alma, viejos y jóvenes militantes, socialistas e incluso de una izquierda más radical, votaron por conservar la Constitución originalmente redactada bajo la dictadura de Pinochet, aunque lleve la firma de Lagos, gracias a las reformas que se le incluyeron durante el mandato de este último. No parecen congratularse del resultado, aunque prefieren éste a cualquier otro. Ahora no le queda más a todo ese sector de la sociedad chilena, posiblemente mayoritario, pero por poco, que gobernar y tratar de ganar las próximas elecciones, municipales, legislativas y presidenciales.

De ahí se pasó a la segunda elección de constituyentes, ahora acompañados de un consejo de expertos o sabios, que redactaron un borrador sensato y prudente, pero que no sobrevivió a las presiones de la derecha que se volvió mayoría en la nueva Constituyente. En el segundo texto, los republicanos, aliados con buena parte de la derecha tradicional chilena, incluyeron una serie de disposiciones, en algunos casos sobre los mismos temas ––el aborto–– y principalmente sobre la extensión, la pertinencia y el peso del sector privado en la economía y la sociedad chilenas, que no le quedó más remedio a buena parte del país que resignarse al rechazo. Algunos pensaron que si se podía asociar al gobierno del presidente Gabriel Boric con la posición del rechazo, ganaría el apruebo, ya que Boric goza de una enorme impopularidad. No hubo tal. La sociedad chilena simplemente tiró el nuevo proyecto al cesto de la historia.

Hasta ahí llegó dicha sabiduría. La izquierda, mayoritaria en la primera Convención, no supo moderar sus ansias y atiborró el primer texto con una cantidad de proclamas, de derechos, de artículos y de páginas que simplemente resultaron inaceptables para casi dos de cada tres chilenos. Muy pronto se entendió que una sociedad que no se había inclinado tanto hacia la izquierda como la calle parecía sugerirlo, iba a rechazar la estridencia propia de los artículos sobre los derechos de los pueblos originarios, la salud reproductiva, el debilitamiento de una Cámara, la creación de facto de varios sistemas de justicia, etcétera. No había cómo.

