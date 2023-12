Las dudas y expectativas tras el anuncio de la guerrilla del ELN de dejar de secuestrar en Colombia

El sexto ciclo de las negociaciones de paz con el grupo guerrilleros se iniciará el 22 de enero en Cuba. “Serenidad y optimismo contenido al cierre del V Ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN. Suspender el secuestro no es lo mismo que abandonarlo. La libertad de los secuestrados actuales ha quedado embolatada. A La Habana no se debe llegar con secuestrados a cuestas”, sostiene Carlos Velandia, ex guerrillero del ELN, analista y facilitador de paz.

