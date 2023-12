¿Quién es “el Tula”?: Recibió el premio a la mejor hinchada, Perón le regaló su primer bombo y la selección argentina festejó con él la Copa del Mundo

“En todo lugar que llego aparece un voluntario de Dios que me lleva a comer, que me lleva a todos lados (…) porque yo no tengo plata, y sin plata no se puede hacer nada. Yo no sé ningún idioma, no sé nada. ¿Vos sabés lo que es no saber ningún idioma y viajar por todo el mundo? Estuve en Japón. Imagínate en Japón, imaginate Estados Unidos, Rusia”, agrega Tula.

“The best fan award will go to… Argentina National Team Fans…”. “El Tula” se para con dificultad. Le alcanzan su clásico bombo, el mismo que le regaló el famoso presidente argentino Juan Domingo Perón allá por los años ‘70. Camina los metros que separan su asiento del escenario y se prepara para decir unas palabras que van a quedar en la eternidad. Carlos “el Tula” Pascual es la persona designada por la AFA para recibir el premio en nombre de los 45 millones de argentinos. La FIFA decidió galardonar al país por el “aguante” que los fanáticos le dieron a su selección durante Qatar 2022.

