Momentos clave de la vida de Matthew Perry, marcada por la alegría y el dolor

“Me he rendido, pero al lado ganador, no al perdedor”, escribió en su libro. “Ya no estoy sumido en una batalla imposible contra las drogas y el alcohol”.

“The One With Monica And Chandler’s Wedding” se emitió por primera vez el 17 de mayo de 2001. (Crédito: Danny Feld/NBCU/Getty Images/IMDB)

“He tenido muchos altibajos en mi vida y muchos elogios maravillosos”, dijo Perry a The Hollywood Reporter en 2015. “Lo mejor de mí es que si un alcohólico se me acerca y me dice: ‘¿Me ayudarás a dejar de beber? Le diré: ‘Sí, sé cómo hacerlo'”.

