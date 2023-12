Estas señales de alarma predicen la probabilidad de que una pareja se torne abusiva, según estudio

Es posible que haya que investigar más a fondo algunas señales, dice Charlot. “Si mi pareja culpa a su ex de todo, no creo que me ponga inmediatamente en plan ‘vale, voy a romper con él'”, añadió. “Pero quizá le pregunte a un amigo: ‘Oye, ¿conoces al ex de esta persona?’ si surge esa oportunidad de forma natural”.

Tu pareja y tú tienen relaciones sexuales aunque no estés de humor. Sientes que no puedes decir que no a tu pareja. Tu pareja no admite cuando se equivoca. Tu pareja te compara con otras personas. Tu pareja reacciona negativamente cuando dices que no a algo que quiere. Tu pareja no tiene en cuenta tus razonamientos o tu lógica cuando no coinciden con los suyos. Te cuesta concentrarte en el trabajo porque los pensamientos sobre tu pareja acaparan tu atención. Tu pareja crea situaciones incómodas en público. Tu pareja actúa de forma arrogante o con derecho. Tu pareja intenta cambiarte. Tu pareja no te apoya. Tu pareja te critica. Tu pareja tiene expectativas poco realistas para su relación. Tu pareja te evita. Tu pareja hace algo que le has pedido que no haga. Tu pareja amenaza con dejarte.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.