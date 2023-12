Zelensky se enfrenta a una tarea imposible ante las reuniones en Washington esta semana

Como informó CNN la semana pasada, apenas quedan unos US$ 2.000 millones disponibles para enviar. Quedan US$ 4.800 millones en la autoridad presidencial para la reducción de tropas, pero esa financiación se utiliza para enviar las reservas estadounidenses existentes a Ucrania y a Estados Unidos solo le quedan unos US$ 1.000 millones para reponer esas reservas. También quedan unos US$ 1.000 millones en fondos de inteligencia y vigilancia de la defensa.

