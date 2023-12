¿Qué es el “breadcrumbing” tóxico? Expertos explican las señales de estas “migajas de atención”

Tampoco se puede forzar una relación sana, “porque si no es genuina, no es real”, dijo Balan. “Si no surge orgánicamente, si no sale del corazón de la persona… hacer el acto por el acto mismo sin las emociones y el compromiso en realidad carece bastante de sentido”.

“Tienes que darles la oportunidad de corregir su comportamiento y demostrarte que fue un error y que lo harán mejor en el futuro”, añadió. “No pueden leer la mente, así que no lo saben. Así que si has expresado qué era lo que te molestaba y no cambian, entonces es cuando puedes decir: ‘No voy a volver a hacer esto'”.

El “breadcrumbing” se refiere a una forma de manipulación, intencionada o no, en la que una persona “finge interés y actúa como si se sintiera sinceramente interesada e implicada en una relación con otra persona cuando en realidad no lo está”, afirma la Dra. Monica Vermani, psicóloga clínica con sede en Canadá y autora de “A Deeper Wellness: Conquering Stress, Mood, Anxiety and Traumas”.

(CNN) — Me quiere, no me quiere: la frase suena como un inocente juego de niños. Pero para algunas personas que buscan una relación en el panorama moderno de las citas, el compromiso dudoso de una pareja potencial es una experiencia dolorosa que puede dejarlos divididos entre sentirse esperanzados y desilusionados.

