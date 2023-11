¿Por qué se suspendieron las elecciones en Boca Juniors y qué sigue?

Este martes, en una entrevista con TNT Sports -al igual que CNN, propiedad de Warner Bros. Discovery-, Ibarra aseguró que lo que piden es “que los socios dados de alta de forma irregular no voten, no que no se hagan las elecciones. Todos queremos votar el domingo”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.