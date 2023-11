Así fue el tributo a Rosalynn Carter, ex primera dama de EE.UU.

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama (izq.) y la ex primera dama estadounidense Melania Trump llegan al tributo a la ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/POOL/AFP vía Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, observa mientras la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, habla con el ex presidente, Bill Clinton, antes del tributo a la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, en la Iglesia Glenn Memorial en Atlanta, Georgia, el 28 de noviembre de 2023. (Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

“Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré”, dijo Jimmy en un comunicado tras el fallecimiento de su esposa. “Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba”. Los Carter estuvieron casados durante más de 77 años.

