Bradley Cooper dice que probablemente diría que sí a “The Hangover 4” en “un instante”

“Probablemente haría ‘The Hangover IV’ en un instante”, dijo Cooper en el podcast. Y añadió que “solo porque me encanta Todd [Phillips], me encanta Zach [Galifianakis], me encanta Ed [Helms] tanto, que probablemente lo haría”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.