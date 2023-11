El zapato que resiste: la suela roja de Louboutin cumple 30 años

“Loubis” también apareció en innumerables series de televisión y películas: Carrie Bradshaw usó un par que no combinaba mientras estaba de vacaciones en Los Ángeles durante un episodio de “Sex and the City”, mientras que se diseñó un par personalizado para Miss Piggy en la película de 2011 ” Los Muppets.” Taylor Swift usó versiones con incrustaciones de cristales en su gira Eras y Beyoncé usó el zapato de suela roja en Coachella. La marca incluso recibió un reconocimiento de Cardi B en su sencillo “Bodak Yellow”, que encabezó las listas de éxitos.

