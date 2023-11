Un británico llegó sin invitación a su cena de Acción de Gracias y ahora llevan casados más de 20 años

Steggall sigue trabajando para la ONU, mientras que Honour es autora y editora. Ha publicado el libro “there’s Some Place Like Home: Lessons From a Decade Abroad” en 2018.

“En aquel momento no sabía lo que era el Día de Acción de Gracias, para ser sincero, no tenía ni idea”, dice hoy Steggall. “Al haber crecido en el Reino Unido, era vagamente consciente, pero no tenía ni idea del significado de la celebración en absoluto”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.