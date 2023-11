No sirvas alimentación desordenada a tus hijos adolescentes en estas fiestas

Y otra adolescente, que recién había participado durante una semana en el desafío “lo que como en un día”, una tendencia de video en TikTok, Instagram y otras plataformas de redes sociales donde los usuarios documentan los alimentos que consumen en un período de tiempo particular, me dijo que había decidido para silenciar temporalmente sus cuentas de redes sociales. ¿Por qué? Porque el tiempo que había pasado limitando su comida mientras pretendía sentirse llena la dejó exhausta e infeliz. Encontró la tendencia en TikTok y pensó que podría ayudarla a crear hábitos alimenticios más saludables, pero terminó obsesionándose con la ingesta calórica. Aún así, no quería que sus amigos vieran que el desafío en realidad la hacía sentir terrible después de haber pasado toda una semana promocionándolo.

