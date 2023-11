El caso de Shakira: ¿de qué se le acusa?, ¿podría ir a la cárcel?, ¿cuánto debe a Hacienda?

Por su parte y desde que se interpuso la querella en 2018, la defensa de la artista ha sostenido que en esos años no residía en territorio español y que por eso no había realizado ninguna actividad ni percibido ninguna renta en España. De hecho, afirmó que no trasladó oficialmente su residencia de Bahamas a España hasta 2015.

La Justicia entiende que en esos tres años la cantante habría defraudado cerca de US$ 15,8 millones (14,5 millones de euros) a la Hacienda Pública al no presentar las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Patrimonio (IP) correspondientes para ese periodo. Para hacerlo, se habría valido de algunas empresas fantasma, según un documento presentado en 2018 al que accedió CNN en ese entonces, en lugares con beneficios fiscales para cobrar ciertos ingresos por ese valor y no tener que declararlos en España, y evitar así el pago de impuestos.

