OPINIÓN | Israel y Palestina: territorios irreconciliables (Libros que nos orientan en este largo viaje)

Al analizar todos estos focos, enraizados en el interior de culturas y religiones tan ricas y antiguas que han trascendido en el tiempo, es primordial no perder de vista que tanto el fundamentalismo judío como el fundamentalismo islámico representan solo una parte de sus respectivas tradiciones religiosas. La mayoría de los judíos y musulmanes no son fundamentalistas, practican su fe de una manera mucho más moderada y adaptada a los tiempos que les ha tocado vivir. El fundamentalismo, en cualquier forma religiosa que se exprese, varía siempre en su grado de extremismo y manifestación práctica. No debemos generalizar ni estigmatizar a los judíos o musulmanes en su totalidad, aludiendo la existencia de grupos fundamentalistas dentro de sus comunidades, eso solo genera intolerancia, discriminación, incentivando crímenes de odio. Cada religión conserva, dentro de sí misma, una amplia diversidad de creencias místicas y prácticas, y es de vital importancia, estudiarlas para reconocer y respetar dicha diversidad.

Ese mismo año, a propósito de la necesidad de una coexistencia pacífica entre árabes y judíos, Albert Einstein escribe en una carta a su amigo Jaim Azriel Weizmann, quien se convertiría luego en presidente del Estado de Israel. “Si no podemos encontrar una forma de cooperación y pactos honestos con los árabes, entonces es que no hemos aprendido absolutamente nada durante nuestros 2.000 años de sufrimiento (…) Si los judíos no aprenden a vivir en paz con los árabes, la lucha contra ellos les seguirá durante décadas en el futuro”.

