Reseña: “Napoleón” pone a Joaquin Phoenix al frente de la fría epopeya de Ridley Scott

Lo que no se manifiesta, al menos no lo suficiente, es el carisma que impulsaría a tantos hombres a seguirlo hasta la muerte. En cambio, el personaje parece definido por sus momentos más extravagantes y extraños, hasta que los capítulos finales revelan la arrogancia (como no prestar atención a las advertencias sobre los inviernos rusos) que a menudo va de la mano con un poder sin restricciones.

(CNN) — La extensa carrera de Ridley Scott incluye la dirección de grandes películas épicas (“Gladiator”) y no tan buenas (“Kingdom of Heaven”, “The Last Duel”), y “Napoleón” aterriza en algún punto entre ambos extremos. Se trata de una versión sólida y arrolladora de la vida del líder francés, devastada por la guerra, que resulta demasiado plana entre las secuencias de acción —un adorno brillante con un núcleo hueco— a pesar de los mejores esfuerzos de Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.