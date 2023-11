Joe Biden asegura que su reunión con Xi Jinping fue “una de las más productivas” entre ambos líderes

“La razón por la que Xi Jinping se molestó mucho cuando derribé ese globo con dos vagones llenos de equipo de espionaje es que no sabía que estaba allí. No, en serio. Eso es una gran vergüenza para los dictadores, cuando no sabían lo que pasó”, dijo Biden en ese momento.

