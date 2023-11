Las cuatro polémicas de Sergio Massa, candidato a presidente de Argentina

Entre los acuerdos de precios estuvo el combustible. A fines de agosto, las petroleras acordaron con el Gobierno mantener sin cambios los precios de los combustibles hasta el 31 de octubre; es decir, hasta luego de la primera vuelta electoral. En Argentina los combustibles son sensiblemente más baratos que en varias partes del mundo y el litro de nafta está hoy a menos de US$ 1: en la capital la nafta súper está a 272 pesos argentinos, unos US$ 0,74 al tipo de cambio oficial o US$ 0,22 si tomamos el cambio paralelo.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.