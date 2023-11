Las autoridades sanitarias de EE.UU., preocupadas por el “alarmante” aumento de infecciones de sífilis en bebés, peligrosas y evitables

Pero en muchos casos, las pruebas no se tradujeron en tratamiento. Entre los más de 2.100 casos en los que se habían realizado pruebas y las pacientes habían dado positivo, más de la mitad de esas madres no recibieron tratamiento o recibieron un tratamiento inadecuado, es decir, recibieron el antibiótico equivocado o no recibieron las dosis correctas de medicación en el intervalo adecuado.

