La vida en Miami era demasiado cara, así que se mudó a Colombia

“No me preocupa salir a cenar con un grupo de gente y no poder pagar lo que me corresponde”, relata.

“Es interesante, porque me grabé en el aeropuerto”, dice. “Y había vivido en el extranjero cuando era más joven, así que el traslado a otro país no era algo que me resultara completamente desconocido. Pero como una mujer que estuvo casada y tuvo un hogar, que crió a sus hijos y ha estado al lado de sus padres al final de su vida, encontrarme en esta etapa de mi vida completamente libre de cualquier otra responsabilidad que no sea la mía es una experiencia surrealista, liberadora y aterradora al mismo tiempo”, señala.

