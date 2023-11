Zelensky invita a Trump a Ucrania y dice que el expresidente “no puede traer la paz” por culpa de Putin

La Casa Blanca ha dejado claro que la cantidad de dinero de la que dispone Estados Unidos para la ayuda militar a Ucrania se está agotando rápidamente, ya que el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el Senado, siguen en desacuerdo sobre la solicitud del Gobierno de Biden de aprobar más de US$ 100.000 millones en fondos de seguridad nacional. El presidente Biden instó al Congreso a aprobar el proyecto de ley suplementaria, que incluye US$ 61.400 millones para Ucrania y US$ 14.300 millones para Israel, como un “acuerdo global y bipartidista”.

