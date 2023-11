El sindicato UAW planea su próxima huelga del sector automotriz

Fain no niega la retórica que los críticos lo acusan de ser “radical” o “lucha de clases”. En uno de los videos que grabó durante la huelga automovilística, el presidente del UAW llevaba una camiseta que decía “Eat the rich” (Cómete a los ricos). Y no tiene reparos en quejarse de la “clase multimillonaria” cuando hace un llamado a la acción para los miembros.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.